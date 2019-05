BATUSHKA: i dettagli di ''Hospodi'' e un video

15/05/2019 - 16:45 (265 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 8 non so voi, io preferisco l'altro singolo, questo non è male ma è un po' insipido. 7 Non è che uno deve fallire perché non è originale, se per accidente compone dei buoni pezzi. 6 ...la butto lì; se la giocano a morra cinese (o dadi, o quel caxo che va di moda in polonia) e chi perde cambia nome in "babushka" 5 Per me possono fallire anche tutti e due i bathuska...non ci vedo tutta sta gran originalità nella proposta sinceramente. Un gran piattume e solo presenza scenica scopiazzata dai Sunn O))) e altri....mah 4 Ah ecco, quindi ora ce ne sono due di Batushka! Mah, gran peccato tutto questo casino... Almeno i Rhapsody specificano a chi appartengono xD 3 Si stanno contendendo il nome dopo un solo album? Vuol dire che quell’album non era male dopotutto, per dare al nome della band un valore per cui litigare. A me poi è addirittura piaciuto. 2 Ora è da capire se i pezzi saranno gli stessi oppure no.. 🤔 1 Ma che se ne vadano entrambi i gruppi a fare in biiiiip