ALICE IN CHAINS: pubblicato il videoclip di ''Rainier Fog''

15/05/2019 - 21:09 (226 letture)



Discutine con noi sul FORUM Giovanni "nonchalance" Cau 6 Mah 5 Se hanno tutto questo consenso, allora è un problema mio che vedo tanta fiacchezza in questo nuovo corso e me ne dolgo. 4 Pezzo eccezionale in tutto e per tutto. Video così così. L'album in se lo sto ascoltando alla grande. Sempre al top. 3 Pessimo video e brutto pezzo, ahimè. E non è solo una questione di interpretazione vocale, anche il riff è indolente. Purtroppo i riff dei primi due album si imprimono troppo nella memoria per non fare il confronto. 2 Video brutto brutto. Però gran pezzo. 1 Bellissimo riff