THE TREATMENT: guarda il video di ''Luck Of The Draw''

17/05/19
OCTOBER TIDE
In Splendor Below
17/05/19
PALADIN
Ascension
17/05/19
BETHLEHEM
Lebe Dich Leer
17/05/19
FIRST SIGNAL
Line Of Fire
17/05/19
RESTLESS SPIRITS
Restless Spirits
17/05/19
DOOL
Love Like Blood (EP)
17/05/19
SAINT VITUS
Saint Vitus
17/05/19
FULL OF HELL
Weeping Choir
17/05/19
VALE OF PNATH
Accursed
17/05/19
HEAVY LOAD
Death Or Glory (reissue)
16/05/19
SABATHAN + GUESTS
EVOL CLUB - ROMA
16/05/19
NECRONOMICON (GER) + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
17/05/19
SABATHAN + GUESTS
ROCK OUT - CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
17/05/19
NECRODEATH
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)
17/05/19
MORTADO
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
17/05/19
NECRONOMICON (GER) + GUESTS
DEFRAG - ROMA
17/05/19
ROCK IN PARK
LEGEND CLUB - MILANO
18/05/19
SABATHAN + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
18/05/19
NECRODEATH
OFFICINE SONORE - VERCELLI
18/05/19
MORTADO + RED RIOT
EVILUTION - ACERRA (NA)