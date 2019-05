RAINBOW: La nuova versione di ''The Storm'' dei Blackmore's Night

Partendo dal presupposto che per il sottoscritto Ritchie Blackmore è il n. 1 di sempre (solo Clapton quando suona il vero blues lo avvicina), quello che mi lascia perplesso è che alla fine di musica elettrica nuova non ne produce. Una autocover con The Storm - bel pezzo - una autoautocover con Black Sheep of the family e uno strumentale nella norma. Mah. Se deve continuare così, pur avendo un fuoriclasse come Romeo e un gigante (dormiente, ma se si sveglia...) come Johansson, può tornare dalla moglie a suonare la musica barocca. Io lo compro lo stesso