OPETH: il titolo del nuovo album è ''In Cauda Venenum''

22/05/2019 - 15:03 (134 letture)



Giovanni "nonchalance" Cau 7 Dai titoli delle diverse canzoni c'è anche da aspettarsi brani in lingua autoctona. Il che potrebbe essere un problema con suoni puliti. 6 Quoto tino. Åkerfeldt e soci hanno sfornato un filotto di nove capolavori uno dietro l'altro. Quali altre band possono vantare una cosa simile? Credo proprio poche. La recente svolta prog-rock non mi entusiasma, ma si trova del buono anche lì. Spero che tornino a sonorità più dure, ma ne dubito. 5 Non mi consola affatto area perché da metà anni 90 a metà anni 2000 sono stati tra i miei gruppi preferiti. Li ho scoperti con still life, poi ho apprezzato i precedenti e li ho adorati fino a ghost reveries dove secondo me avevano raggiunto l'eccellenza o meglio il giusto equilibrio. Penso che abbiano fatto capolavori impressionanti come deliverance e blackwater park, con una formazione strepitosa con lopez mendez e lindgren, visti pure dal vivo nel 2004 msotruosi. Li ho pure rivisti qualche anno fa a bologna di supporto ai maiden ma non era il loro contesto sotto i 35 gradi di luglio padano. Continuo ad essere loro fan ma se non riacquistano un poì di potenza elettrica difficilmente gli concederò altro tempo…dal vivo invece me li rivedrei ben volentieri. Comunque uno dei migliori gruppi metal di sempre e akerfeldt un vero genio. 4 @tino, si insomma contesti politici, movimenti giovanili , espodizione mediatica etc... che in entrambi i paesi per il suddetto genere oggi non ci sono più da oltre 50 anni. 3 @tino, se ti può consolare a me non sono MAI piaciuti... nonostante in parecchi li reputassero geniali. Adesso da un po di anni provano a fare Progressive in un epoca che boh... come ho già ripetuto tante volte per quel genere e per il rock psichedelico per me vale il discorso che sono due tipi di musica indissolubilmente legati a doppiofilo all'epoca in cui erano "mainstream" e soprattutto a un preciso contesto socio/politico sia in UK che in Italia. 2 copertina alla king diamond, c'è la casa di them, il carro di abigail e anche la sagoma con tuba della mascherato danese, il problema sarà la musica molto diversa, sicuramente soporifera degli ultimi lavori. Mi piacerebbe un ritorno al sound di ghost reveries ma ormai ci ho dato a mucchio 1 lunga attesa....