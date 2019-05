POSSESSED: guarda il video di ''Graven''

Becerra è veramente un grande, si è circondato di tre musicisti della madonna (o meglio del diavolo) ed è riuscito a fare sembrare vecchio e noioso gran parte del death metal ipertecnico moderno con una musica old school che paradossalmente suona fresca e piacevole nonostante sia malsana e marcia come da tradizione di una volta. Forse stavolta ci schiviamo l’ennesima discussione sul fatto che non sono più i possessed di una volta visto che electric thrasher è latitante da settimane…evidentemente i nuovi cuochi in brigata con masterchef becerra riescono benissimo a riprodurre in modo eccellente la ricetta. Gruppo veramente in palla, assemblaggio riuscito perfettamente