BAL-SAGOTH: pubblicato il primo libro del cantante Byron Roberts

23/05/2019 - 22:17 (58 letture)



Discutine con noi sul FORUM Giovanni "nonchalance" Cau 2 me Li filo da quel "the power cosmic" uscito vent'anni fa! Sei album che mi tengo ancora stretti... e dò pure piena fiducia a questi KULL cui mi sono pre-ordinato (su bandcamp) il disco in uscita ^_^ Beh io inveceme Li filo da quel "the power cosmic" uscito vent'anni fa! Sei album che mi tengo ancora stretti... e dò purepiena fiducia a questi KULL cui mi sono pre-ordinato (su bandcamp) il disco in uscita ^_^ 1 Band che a quanto mi sembra non si fila nessuno ma che merita un sacco. Il cantante però non aveva un grosso peso a mio parere e il suo "dialogato" non mi è mai andato troppo a genio...