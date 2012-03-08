DESTRAGE: tutto ''The Chosen One'' in streaming

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24/05/2019 - 17:12 (51 letture)

Hellion
Venerdì 24 Maggio 2019, 22.11.39
1
Ascoltato due volte, per ora non decolla per niente...
RECENSIONI
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85
ARTICOLI
09/02/2017
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DESTRAGE + WHATTAFUCK!? + THE BIG SOUTH MARKET + LOTUS HATERS
Bari, Demodé Club, 04/02/2017
10/12/2014
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PROTEST THE HERO + THE SAFETY FIRE + THE CONTORTIONIST + DESTRAGE
Traffic Live, Roma (RM), 07/12/2014
08/03/2012
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TEXTURES + SYLOSIS + DESTRAGE
Rock N' Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 02/03/2012
 
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