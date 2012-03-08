DESTRAGE: tutto ''The Chosen One'' in streaming

24/05/19
VISIGOTH
Bells of Awakening (EP)
24/05/19
ULVEDHARR
World of Chaos
24/05/19
DESTRAGE
The Chose One
24/05/19
STORMLORD
Far
24/05/19
ODYSSEY
The Swarm
24/05/19
MARCO HIETALA
Mustan Sydämen Rovio
24/05/19
LEFUTRAY
Human Delusions
24/05/19
SOTO
Origami
24/05/19
REVEAL
Overlord
24/05/19
X-ROMANCE
Voices From The Past
24/05/19
SHINING (SWE) + GUESTS
Pika Future Club, Verona
24/05/19
METAL QUEEN`S FESTIVAL (day 1)
IL PEOCIO - TROFARELLO (TO)
24/05/19
STORMLORD + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA
25/05/19
NECRODEATH + GUESTS
JAILBREAK - ROMA
25/05/19
SHINING (SWE) + GUESTS
Alchemica Music Club, Bologna
25/05/19
SCUORN + GUESTS TBA
ZIGGY CLUB - TORINO
25/05/19
METAL FOR KIDS UNITED
CROSSROADS - ROMA
25/05/19
METAL QUEEN`S FESTIVAL (day 2)
IL PEOCIO - TROFARELLO (TO)
25/05/19
ELECTROCUTION + GUESTS
ROCK HEAT - AREZZO
25/05/19
ULVEDHARR + MEMBRANCE + NETHERBLADE
U.F.O. - MOZZO (BG)