OF VIRTUE: online un nuovo video

25/05/19
HELLRAISER
Heritage
31/05/19
FUNERAL STORM
Arcane Mysteries
31/05/19
CONSTANTINE
Aftermath
31/05/19
DARKTHRONE
Old Star
31/05/19
VEUVE
Fathom
31/05/19
DEATH ANGEL
Humanicide
31/05/19
EVIL ANGEL
Unholy Evil Metal
31/05/19
FULCI
Tropical Sun
31/05/19
TRYGLAV
Night Of Whispering Souls
31/05/19
GRIFFON/DARKENHOLD
Atra Musica
25/05/19
NECRODEATH + GUESTS
JAILBREAK - ROMA
25/05/19
SHINING (SWE) + GUESTS
Alchemica Music Club, Bologna
25/05/19
SCUORN + GUESTS TBA
ZIGGY CLUB - TORINO
25/05/19
METAL FOR KIDS UNITED
CROSSROADS - ROMA
25/05/19
METAL QUEEN`S FESTIVAL (day 2)
IL PEOCIO - TROFARELLO (TO)
25/05/19
ELECTROCUTION + GUESTS
ROCK HEAT - AREZZO
25/05/19
ULVEDHARR + MEMBRANCE + NETHERBLADE
U.F.O. - MOZZO (BG)
25/05/19
THE THRASH OBSESSION
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
25/05/19
CIRCLE OF WITCHES + RUINTHRONE
EVILUTION CLUB - ACERRA (NA)
26/05/19
JAG PANZER
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA