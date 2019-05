RAMMSTEIN: la première del videoclip del terzo singolo ''Auslander''

28/05/2019 - 17:13 (245 letture)



Discutine con noi sul FORUM Giovanni "nonchalance" Cau 7 Video fighissimo e brano molto commerciale, sound peraltro non nuovo nel loro repertorio. Se cercate kill fuck die condito di rutti rivolgersi altrove . Da fan dei Rammstein non posso che apprezzare la loro coerenza. 6 io la adoro, ai concerti sarà sicuro una goduria assoluta 5 Mi sembra un plagio questa canzone, qualcosa che ho gia' sentito negli 80 's..inferiore di molto a Deutshland e Radio 4 Ciao ragazza, take a chance on me.... 3 Video come sempre di livello superiore. La canzone è sufficientemente tamarra. E poi quel ritornello in più lingue...mi rimanda a Call me dei Blondie 2 sembra un pezzo alla cecchetto anni 90...da ballare sui cubi, fiorello dice che pezzi così li assemblavano in una notte per il giorno dopo. il video invece come al solito un piccolo capolavoro 1 come 3 singolo la canzone peggiore dell'album