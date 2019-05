ACE FREHLEY: il video animato di ''Mission to Mars''

28/05/2019 - 20:26 (65 letture)



Discutine con noi sul FORUM Giovanni "nonchalance" Cau 2 Grande Ace...il mio rammarico resta sempre quello...che avrebbe fatto se avesse avuto qualche anno di sobrietà in più... 1 questa voce è qualcosa di indescrivibile, sono 40 anni che mi manda in estasi