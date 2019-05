MACHINE HEAD: il live in studio di ''None But My Own'' dalla ri-registrazione di ''Burn My Eyes''

29/05/2019



Giovanni "nonchalance" Cau 2 Altro pezzo...altro capolavoro da quell'album. Presente a Padova per pogare abbestia sugli ultimi 55 secondi, sono pochi ma sara' un macello!! 1 Ne sono venuto a conoscenza solo ieri sera... Burn my Eyes é stato per molto tempo uno dei miei dischi preferiti del genere Groove e sinceramente mi fa piacere rivedere Kontos e Logan insieme a Flynn... dispiace che non ci sia Adam ma pazienza... sarebbe bello se questa potesse essere la nuova line up definitiva dei MH. Burn My Eyes é già perfetto così, senza bisogno di immettere fisicamente sul mercato una versione 2019... quindi va bene che circoli solo in digitale su piattaforme digitali autorizzate. Il risultato é impressionante comunque, ti fa capire quanto fossero all'unisono Flynn, Kontos e Mader nel 94.