YES: a breve un album dal vivo registrato durante il cinquantennale

Almeno per il 50esimo anniversario John Anderson poteva rientrare nella band, il nuovo cantante è bravo ma , francamente, la band sembra vivere un accanimento terapeutico. Purtroppo la fine arriva per tutti e non ci sarebbe stato bisogno di continuare ad oltranza visto la numerosa discografia, i capolavori indiscussi e decenni di concerti strabilianti. Consapevoli come siamo che band come gli Yes non ci saranno mai più e in futuro vedremo solo imitatori più o meno bravi, forse è arrivato anche per loro di riposarsi e non dimostrare più niente a nessuno. Grandissimi musicisti, rispetto totale ma adesso è arrivato il momento di ritirarsi.