sembra un estratto da ravishing grimness o hate them, bello ma già sentito vent'anni fa, purtroppo ormai sono prigionieri di uno schema e non ne escono più, sembrano diventati i motorhead, dischi belli ma durano quanto uno yogurt fuori dal frigo perchè figli di ciò che hanno già detto e fatto. Comunque sempre grande rispetto per questi due (ex) ragazzi