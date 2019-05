SAXON: ad agosto uscirà 'The Eagle Has Landed 40 (Live)', ecco un estratto

30/05/2019 - 20:33 (95 letture)



7 gruppo che non delude mai, biff un gigante, paul uno dei chitarristi più sottovalutati, gli altri non da meno. Grandiissimi 6 Il concerto dello scorso anno mi aveva piacevolmente stupito. In forma pazzesca 5 Non so neanche come diamine mi sia uscita la è con l'accento, pardon. 4 @annie: chiarissima. Grazie 3 @Rob la traccia è stata registrata ad Helsinki, nel montaggio del video sono stati inseriti spezzoni di live qua è là (in alcuni frammenti si vede chiaramente il contesto del Wacken) 2 Canzone che mette sempre i brividi. Ma siamo sicuri che le immagini siano tutte relative al concerto di Helsinki? Poi che si meritino quanto più pubblico non si discute. 1 Ci sono song, album e band che resteranno patrimonio dell heavy metal, e tra queste i saxon. Incredibile, nonostante il trascorrere del tempo, alcune band e relative song, hanno sempre un fascino incredibile e non stancano mai. In alcuni momenti, byff sembra quasi incredulo nel vedere tutto quel pubblico lì per loro, a fronte di una decade terribile (i nineties) per tutto il movimento heavy metal. Sempre unici e inconfondibili 🤘