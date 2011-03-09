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CIRCUS - SCANDICCI (FI)
DESTRUCTION: ascolta la nuova ''Born To Perish''
31/05/2019 - 11:35 (102 letture)

troops of tomorrow
Venerdì 31 Maggio 2019, 18.02.32
2
pensavo peggio......non male.
Rik bay area thrash
Venerdì 31 Maggio 2019, 13.08.55
1
Beh dai non malaccio... Anche la produzione non eccessivamente finta 😅 Attendiamo fiduciosi l album 🤘
RECENSIONI
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