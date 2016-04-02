      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Legends From Beyond The Galactic Terrorvortex - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

31/05/19
FULCI
Tropical Sun

31/05/19
VANANIDR
Road North

31/05/19
1914
The Blind Leading The Blind (ristampa)

31/05/19
DARKTHRONE
Old Star

31/05/19
VEUVE
Fathom

31/05/19
DEATH ANGEL
Humanicide

31/05/19
CONSTANTINE
Aftermath

31/05/19
KALEIDOBOLT
Bitter

31/05/19
GRIFFON/DARKENHOLD
Atra Musica

31/05/19
EVIL ANGEL
Unholy Evil Metal

CONCERTI

31/05/19
MORTADO
CRAZY BULL - GENOVA

31/05/19
CRYING STEEL + GUESTS
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)

01/06/19
ARCH ENEMY + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL ADDA (MI)

01/06/19
KING DUDE + GUESTS
POSTWAR CINEMA CLUB - PARMA

02/06/19
GOTTHARD + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL ADDA (MI)

02/06/19
TYRANT
ARROGANT SOUR FESTIVAL - REGGIO EMILIA

04/06/19
ARKONA
Traffic Live Club - Roma

05/06/19
HALESTORM + GUEST TBA
ESTRAGON - BOLOGNA

05/06/19
ARKONA
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)

06/06/19
DEIPHAGO + GUESTS
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
GLORYHAMMER: online il video di ''Hootsforce''
31/05/2019 - 13:44 (49 letture)

RECENSIONI
66
ALTRE NOTIZIE
31/05/2019 - 13:44
GLORYHAMMER: online il video di ''Hootsforce''
10/05/2019 - 14:04
GLORYHAMMER: online il lyric video del nuovo singolo
12/04/2019 - 13:01
GLORYHAMMER: disponibile il primo singolo dal nuovo album
18/03/2019 - 17:48
GLORYHAMMER: annunciate le date del prossimo tour, in Italia per una data
13/03/2019 - 16:19
GLORYHAMMER: previsto per maggio il nuovo album, ecco ulteriori dettagli
30/01/2019 - 16:17
GLORYHAMMER: disponibili i primi dettagli del nuovo album
01/12/2018 - 01:06
WACKEN OPEN AIR: annunciati Gloryhammer e Myrath
31/05/2017 - 10:53
GLORYHAMMER: a gennaio una data in Italia
28/09/2016 - 10:34
GLORYHAMMER: di supporto agli Hammerfall nel tour europeo
02/04/2016 - 11:49
METALDAYS: dentro Fleshgod Apocalypse, Gloryhammer e molti altri
ULTIME NOTIZIE
31/05/2019 - 17:46
FIRESPAWN: guarda il video di ''The Gallows End''
31/05/2019 - 17:35
J.B.O: a fine giugno il nuovo album
31/05/2019 - 17:29
NEAL MORSE: online un nuovo singolo dalla sua rock opera
31/05/2019 - 16:47
THE OFFERING: ecco il lyric video di ''Failure (S.O.S.)''
31/05/2019 - 16:44
DEATH ANGEL: online un nuovo video
31/05/2019 - 14:44
VADER: la cover di ''Steeler'' dei Judas Priest
31/05/2019 - 14:33
NORTHTALE: firmano con la Nuclear Blast Records, ad agosto l'album di debutto
31/05/2019 - 14:29
DEMONS & WIZARDS: presentano il lyric video di ''The Gunslinger''
31/05/2019 - 14:22
STEIGNYR: guarda il lyric video di ''Those Who Lie''
31/05/2019 - 14:13
LAGERSTEIN: svelata la cover del loro terzo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     