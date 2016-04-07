FIRESPAWN: guarda il video di ''The Gallows End''

31/05/19
FULCI
Tropical Sun
31/05/19
VANANIDR
Road North
31/05/19
1914
The Blind Leading The Blind (ristampa)
31/05/19
DARKTHRONE
Old Star
31/05/19
VEUVE
Fathom
31/05/19
DEATH ANGEL
Humanicide
31/05/19
CONSTANTINE
Aftermath
31/05/19
KALEIDOBOLT
Bitter
31/05/19
GRIFFON/DARKENHOLD
Atra Musica
31/05/19
EVIL ANGEL
Unholy Evil Metal
31/05/19
MORTADO
CRAZY BULL - GENOVA
31/05/19
CRYING STEEL + GUESTS
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)
01/06/19
ARCH ENEMY + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL ADDA (MI)
01/06/19
KING DUDE + GUESTS
POSTWAR CINEMA CLUB - PARMA
02/06/19
GOTTHARD + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL ADDA (MI)
02/06/19
TYRANT
ARROGANT SOUR FESTIVAL - REGGIO EMILIA
04/06/19
ARKONA
Traffic Live Club - Roma
05/06/19
HALESTORM + GUEST TBA
ESTRAGON - BOLOGNA
05/06/19
ARKONA
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)
06/06/19
DEIPHAGO + GUESTS
CIRCUS - SCANDICCI (FI)