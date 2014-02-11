      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/06/19
MAJESTICA
Above The Sky

07/06/19
FIRESPAWN
Abominate

07/06/19
MUTILATE
Contagium

07/06/19
THE RODS
Brotherhood Of Metal

07/06/19
EMBRACE OF DISHARMONY
De Rervm Natvra

07/06/19
DIVINER
Realms Of Time

07/06/19
MOTANKA
Motanka

07/06/19
DISTANT
Tyrannotophia

07/06/19
TANZWUT
Seemannsgarn

07/06/19
BEYOND THE BLACK
Heart Of The Hurricane - Black Edition

CONCERTI

05/06/19
HALESTORM + NOISE FROM NOWHERE
ESTRAGON - BOLOGNA

05/06/19
ARKONA
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)

06/06/19
DEIPHAGO + GUESTS
CIRCUS - SCANDICCI (FI)

07/06/19
BROTHERHOOD FEST
MASSERIA OSPITALE - LECCE

07/06/19
DEIPHAGO + GUESTS
CIRCOLO ARCI MU - PARMA

07/06/19
SEEDS OF DOOM FEST (day 1)
ROCKHOUSE CLUB - SALISBURGO

08/06/19
ROCK TEMPLE FESTIVAL
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

08/06/19
MORTADO
ALTERNATIVE MUSIC CLUB - MONTENERO DI BISACCIA (CB)

08/06/19
ACCIAIO ITALIANO - EDIZIONE ESTIVA
PEGOROCK - PEGOGNAGA (MN)

08/06/19
MORTADO + GUESTS
ALTERNATIVE MUSIC CLUB - MONTENERO DI BISACCIA (CB)
DEAD TO A DYING WORLD: online un nuovo video
05/06/2019 - 07:50 (31 letture)

ALTRE NOTIZIE
05/06/2019 - 07:50
DEAD TO A DYING WORLD: online un nuovo video
12/04/2019 - 19:36
DEAD TO A DYING WORLD: ascolta un nuovo brano
13/03/2019 - 20:52
DEAD TO A DYING WORLD: ad aprile il nuovo album
11/02/2014 - 13:51
DEAD TO A DYING WORLD: confermano un secondo ablum
ULTIME NOTIZIE
04/06/2019 - 22:44
BATUSHKA: filmati tre inediti della versione di Bartłomiej Krysiuk
04/06/2019 - 21:44
GOTTHARD: nuovo album nel 2020
04/06/2019 - 21:39
MUTILATE: tutto l'album 'Contagium' in streaming
04/06/2019 - 21:19
COVEN: svelato il bill completo della data di Roma
04/06/2019 - 21:11
NITROGODS: online la clip del singolo 'Breaking Loose'
04/06/2019 - 20:59
CONAN: il 3 novembre a Milano per l'unica data italiana
04/06/2019 - 20:48
CRIPPLE BASTARDS: questo sabato suoneranno a Lucca
04/06/2019 - 20:42
BARBARIAN: ecco lo streaming del disco 'To No God Shall I Kneel'
04/06/2019 - 20:35
TORCHE: ascolta il brano 'Times Missing' dal prossimo disco
04/06/2019 - 20:26
ENTHRONED: tutto 'Cold Black Suns' disponibile in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     