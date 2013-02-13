GRAND MAGUS: ecco il video di ''Untamed''

07/06/19
MAJESTICA
Above The Sky
07/06/19
FIRESPAWN
Abominate
07/06/19
MUTILATE
Contagium
07/06/19
THE RODS
Brotherhood Of Metal
07/06/19
EMBRACE OF DISHARMONY
De Rervm Natvra
07/06/19
DIVINER
Realms Of Time
07/06/19
MOTANKA
Motanka
07/06/19
DISTANT
Tyrannotophia
07/06/19
TANZWUT
Seemannsgarn
07/06/19
BEYOND THE BLACK
Heart Of The Hurricane - Black Edition
05/06/19
HALESTORM + NOISE FROM NOWHERE
ESTRAGON - BOLOGNA
05/06/19
ARKONA
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)
06/06/19
DEIPHAGO + GUESTS
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
07/06/19
BROTHERHOOD FEST
MASSERIA OSPITALE - LECCE
07/06/19
DEIPHAGO + GUESTS
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
07/06/19
SEEDS OF DOOM FEST (day 1)
ROCKHOUSE CLUB - SALISBURGO
08/06/19
ROCK TEMPLE FESTIVAL
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
08/06/19
MORTADO
ALTERNATIVE MUSIC CLUB - MONTENERO DI BISACCIA (CB)
08/06/19
ACCIAIO ITALIANO - EDIZIONE ESTIVA
PEGOROCK - PEGOGNAGA (MN)
08/06/19
MORTADO + GUESTS
ALTERNATIVE MUSIC CLUB - MONTENERO DI BISACCIA (CB)