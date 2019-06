CARNIFEX: ad agosto il nuovo album, disponibile il singolo

@LAMBRUSCORE, il nick si riferisce agli Area periodo Stratos e all'Area 51 e anche ad una cosa hip hop che non sto a spiegare. A me non sembra un paragone così azzardato... il Deathcore fatto alla maniera dei Carnifex (io li vidi dal vivo nel 2009 ed erano più pesanti) é una versione più giovanile, moderna e lievemente più melodica del Brutal Death di Suffocation, Dying Fetus e Cryptopsy... a me all'epoca diede quell'idea lì. Prima di vederli live non avevo idea di cosa fosse il Deathcore, benché il Metalcore andasse di moda già da alcuni anni.