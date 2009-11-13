FUROR GALLICO: ecco il video di ''Canto d'Inverno''

14/06/19
JORN
Live On Death Road
14/06/19
BEHEADED
Only Death Can Save You
14/06/19
WINTERWOLF
Lycanthropic Metal of Death
14/06/19
NUCLEUS
Entity
14/06/19
SANDNESS
Untamed
14/06/19
WALKWAYS
Bleed Out, Heal Out
14/06/19
PANZERFAUST (CAN)
The Suns of Perdition I: War, Horrid War
14/06/19
CREMISI
Dawn of a New Era
14/06/19
BRUCE SPRINGSTEEN
Western Stars
14/06/19
DEWOLFF
Live And Outta Sight II
10/06/19
TRIVIUM
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
11/06/19
MONSTROSITY + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA
12/06/19
MONSTROSITY + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
13/06/19
TOOL + THE SMASHING PUMPKINS + DREAM THEATER + GUESTS
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA
13/06/19
NUNSLAUGHTER
MU CLUB - PARMA
13/06/19
DEATH ANGEL + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
14/06/19
POSSESSED + NORDJEVEL
TRAFFIC CLUB - ROMA
14/06/19
WINGS OF BEA METALFEST (day 1)
SANTHIA' - VERCELLI
15/06/19
EDDIE VEDDER + GLEN HANSARD + GUESTS TBA
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA
15/06/19
POSSESSED + Nordjevel
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)