LAGERSTEIN: online il primo singolo dal nuovo album

14/06/19
DAMAGE S.F.P.
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14/06/19
CREMISI
Dawn of a New Era
14/06/19
CHAOS MAGIC
Furyborn
14/06/19
BEHEADED
Only Death Can Save You
14/06/19
WINTERWOLF
Lycanthropic Metal of Death
14/06/19
NUCLEUS
Entity
14/06/19
TIMO TOLKKIS AVALON
Return To Eden
14/06/19
BRUCE SPRINGSTEEN
Western Stars
14/06/19
THIS GIFT IS A CURSE
A Throne Of Ash
14/06/19
DEWOLFF
Live And Outta Sight II
11/06/19
MONSTROSITY + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA
12/06/19
MONSTROSITY + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
13/06/19
TOOL + THE SMASHING PUMPKINS + DREAM THEATER + GUESTS
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA
13/06/19
NUNSLAUGHTER
MU CLUB - PARMA
13/06/19
DEATH ANGEL + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
14/06/19
POSSESSED + NORDJEVEL
TRAFFIC CLUB - ROMA
14/06/19
WINGS OF BEA METALFEST (day 1)
SANTHIA' - VERCELLI
15/06/19
EDDIE VEDDER + GLEN HANSARD + GUESTS TBA
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA
15/06/19
POSSESSED + Nordjevel
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)
15/06/19
NOIROCKERCAMP
SANTA NINFA (TP)