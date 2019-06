MEGADETH: diagnosticato il cancro alla gola a Dave Mustaine

17/06/2019 - 18:00



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 16 Ce la farà come Bruce Dickinson, forza \m/ 15 Mi spiace tantissimo. In bocca al lupo. 14 se penso al concerto straordinario che hanno fatto lo scorso anno al rock the castle mi vengono i brividi. Ma adesso non mi interessa il gruppo mi interessa che l'uomo si riprenda prima possibile. un abbraccio al grande gattone rosso 13 Purtroppo la bad new era stata anticipata sul account official dei megadeth nel primo pomeriggio, sigh 😥😥. L augurio è di riuscire a superare questo difficile e terribile momento. Forza megadave 🤞 12 Oh povero. Dai Dave!!! 11 Questa notizia mi ha steso, mi sto godendo sole e mare in vacanza e...boom! Ma vaff.....o! Spero davvero che ce la faccia. I dinosauri 🦕 🦖 del Metal sono stati e sono la colonna sonora della mia vita. Anche solo sapere che esistono è come contare su un vecchio amico. Who wants to live forever? Io. E con me vorrei ci fossero loro. 10 mi spiace moltissimo, ma va detto che la voce gli si è sputtanata d almeno 15 anni. Spero comunque in una pronta guarigione 9 Uff... altra notizia is... Forza Dave!!! In bocca al lupo! 8 Brutta storia; questo è proprio un colpo basso da parte di Signora Vita. Attendiamo gli sviluppi 7 Notizia che mi addolora..veramente sono rimasta senza parole☹️, dico solo..speriamo bene.. 6 No no no no no, cioè no! no! Sono sicuro che Mega Dave prenderà a calci in culo questo cancro e tornerà più forte di pima! Tutti i miei pensieri vanno a te Dave! 5 In bocca al pupo MegaDave! Buona guarigione! 4 Un fulmine a ciel sereno, con tutto quello che stanno facendo i Megadeth, tra tour e le registrazioni del nuovo album, sembra assurdo. Riprenditi presto, MegaDave, ti aspettiamo con ansia! 3 Mi tocco i maroni per lui. Forza, dai. 2 Notizia orribile 😰, forza MegaDave!!! Bruce ha combattuto e sconfitto questo nemico, spero che anche tu vinca! 1 Noooooooooo