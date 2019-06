HELLOWEEN: entrano in studio per registrare il nuovo album con Kiske e Hansen

18/06/2019 - 14:30 (211 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 13 Il top sarebbe Hansen alla voce, ma è impossibile. Sinceramente quelle due voci vanno alternate al meglio, sapranno loro come fare l'importante è che non ne esca un baraccone. Deris dovrebbe fare il lead, vista la maggior capacità di interpretazione e modulazione della voce, quell'altro dovrebbe aiutarlo nelle parti più critiche e stargli dietro, ma sicuramente faranno ad alternarsi, anche perchè sono sempre due leader e vorranno il loro spazio. 12 bene Kiske, benissimo Kai, mi spiace per Deris. in assoluto penso avrebbero fatto meglio a chiudere con questo fantastico,enorme tour. attendo incuriosito l'uscita. 11 Mi dispiace molto per Deris perche' mi e' sempre piaciuto..be' certo Kiske e Hansen sono storia di questo gruppo, credo che Deris ci sia rimasto male e ha tutte le ragioni..comunque aspettiamo il disco. Sei contenta Silvia?😀 10 Sono curioso, ho aspettative basse viste le ultime uscite sia di helloween sia di kai, però c'è kiske alla voce quindi mai dire mai. 9 tino Kai ha recuperato la voce alla grande, nello spettacolo x il DVD di Edu Falaschi del mese scorso ha fatto un figurone! Il suo problema è solo che non regge i tempi lunghi dei tour. Come detto a me Deris non piace ma trovo ingiusto licenziarlo ora... anzi pensa che il Pumpkin United in origine doveva essere un tour con la formazione dei Keeper ma il management x correttezza non ha voluto estromettere Andi. Secondo me potrebbero dividere le tracce così non scontentano nessuno 😅. Cioè io spero che Andi non canti assieme agli altri due ma facciano pezzi x lui così li posso skippare 8 Sono abbastanza d’accordo con lambruscore, se proprio devono riprendere kiske per motivi commerciali allora tanto vale fare una cosa definitiva e spazzare le ambiguità licenziando deris. I motivi artistici non stanno né in cielo né in terra perché kiske ormai è diventato un mercenario di lusso scarsamente interessato al metal, un po’ come suo padre tate, bazzica ancora nel genere perché è lì che pesca consensi, e che consensi con una voce così…ma sono comunque motivazioni puramente economiche e ci stanno in un periodo di magra come questo quindi se dev’essere reunion reunion sia, senza però nulla togliere a deris per i suoi meriti che non voglio sindacare. Diciamo che se dev’essere reunion allora che la facciano fatta bene visto che non sono più ragazzini, viaggiano over 50 e quindi possono avere ancora una buona autonomia per circa una decina d’anni quindi tanto vale approfittarne. Per hansen penso sia invece imprescindibile come immagine, come chitarrista e come penna, a livello vocale può ancora buttare giù qualche linea e partecipare qua e là, ma già con i gamma ray era a pezzi e ultimamente aveva addirittura il badante sul palco, diciamo che ha già dato (vocalmente parlando). Tornando a kiske ormai si sa, è una specie di brad pitt, robert de niro, del metal, anche una cosa mediocre con lui diventa ottima, sammet lo sa è gli ha fatto da volano in questi anni, quindi un frontman come lui non ha bisogno di spalle (o palle al piede). Morale, gli helloween a livello di reunion con il solo kiske hansen mi interesano, a livello di ammucchiata non tanto, i dischi con deris mi piacciono ma non li ascolto da anni, non ce n’è più bisogno. 7 Moltissima curiosita'...Kiske uno dei piu' grandi! 6 . x quanto riguarda le voci Deris non rientra nei miei gusti, Kai l'ho sempre adorato e il Kiske di adesso mi sembra magnifico con la voce piu' calda. Comunque al di la' dei mie gusti personali il mix delle 3 voci si e' rivelato vincente nel tour./// @Warrior, si' avevano fatto delle riprese apposta in Sudamerica all'inizio del tour, spero che facciano veramente il DVD! Grande notizia (che non sorprende), Kai e Weikath insieme sono un duo che mi (e penso anche a molti di voi) ha regalato emozioni stellari. x quanto riguarda le voci Deris non rientra nei miei gusti, Kai l'ho sempre adorato e il Kiske di adesso mi sembra magnifico con la voce piu' calda. Comunque al di la' dei mie gusti personali il mix delle 3 voci si e' rivelato vincente nel tour./// @Warrior, si' avevano fatto delle riprese apposta in Sudamerica all'inizio del tour, spero che facciano veramente il DVD! 5 Io invece spero che canti solo Kiske. Hansen è un gran chitarrista ma la sua voce mi ha sempre dato fastidio. Deris, mi spiace per lui ma andava estromesso, c'entra poco con gli Helloween che intendo io. In quanti sono adesso, in 7? Mo basta... 4 Speriamo sia meglio dell'ultimo album in studio che non mi è piaciuto per niente e che reputo il peggiore dell'epoca Deris. Spero nel duo cantante: Andy Daris & Michael Kiske. W André Matos ❤️ 3 Buono.. Ma non doveva uscire un album dal vivo?!? 2 Pumpkins United fu un bel pezzo... potrebbe venire una cosa bella- 1 Bene, bella notizia in un periodo che di belle notizie non ne sta portando, in ambito musicale, imho. Spero che i capelli di Kai siano raccolti...