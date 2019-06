SACRED REICH: presentato il video di ''Awakening'' dal nuovo album

6 Il riff portante è una figata nel loro tipico stile secondo me, ma risulta un po' "scarno" forse, manca quel senso di distruzione tupa tupa che dice LAMBRU (se ho ben capito). Bella la parte di batteria e i suoni "umani" e non finti. Molto Anthrax, vero!/// @ adolfo, 😂 5 Ma intendete il Tuca Tuca di Raffaella Carra'? 4 E' un normalissimo up tempo in battere. La differenza principale dagli up tempo in levare sta nel colpo di rullante in battere appunto e non in levare.angel of Death e' un ottimo esempio per capire di che si parla ma ci sono migliaia di canzoni di kreator sodom overkill anthrax slayer destruction ecc ecc che sono chiari esempi. 3 lambruscore intende il classico tupa tupa tipo d beat accelerato, questo è un tempo stile anthrax (tipo l'accellerazione di among the living) . La traccia in se molto basica e non è che abbia chissà che guizzo, rimane in mente ma è un pezzo che sembra molto di mestiere. Il suono mi piace molto. Un buon pezzo nulla di più nulla di meno ma mi fido uguale. 2 beh il tupa tupa nel riff portante c'è eccome, anzi è tutto un tupa tupa, comunque secondo me un bel pezzo dove c'è l'impronta del gruppo e ci sono echi alternativi specie nel bridge centrale. Poi c'è un bell'assolo di chitarra del sottovalutato wiley arnett, comunque niente sono talmente fan di questo gruppo che non mi fa schifo niente, non sono obbiettivo. Mi compro il disco e basta 1 X me dovevano aprire l'album con un bel pezzo col classico tupa tupa, questo qua non mi dice niente, spero meglio per il resto. Ho poca fiducia, molti gruppi non si rendono conto che i vecchi fans vogliono qualcosa che si rifaccia alle origini, coi suoni dell'epoca. Qua almeno i suoni mi sembrano azzeccati.