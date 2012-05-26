H.E.A.T: online un nuovo live video dal prossimo DVD

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18/06/2019 - 19:30 (61 letture)

HeroOfSand_14
Martedì 18 Giugno 2019, 20.41.04
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Pezzone anche dal vivo, Erik super come sempre. Belli anche i suoni della batteria (triggerata?), moderni e potenti come da disco
RECENSIONI
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04/12/2014
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14/05/2014
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