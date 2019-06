TESTAMENT: terminati i lavori in studio per il prossimo disco

19/06/2019



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 6 @hellion, beh per asfaltare quei buffoni degli slipknot ci vuole poco....se poi gli togli le basi e vocals pre-registrate e quelle ridicole maschere...non c'e proprio partita considerando anche la qualita' superiore dei componenti dei Testament !! 5 Per me Formation e Dark roots sono dischi meravigliosi che ascolto sempre volentieri. 4 Si, dal vivo sono sempre grandi, ma musicalmente parlando per me i Testament muoiono con The Gathering 3 Speriamo, ma non ci credo più. Da formation in poi non mi hanno più lasciato il segno. Li accolgo sempre con gran entusiasmo, ma questo non supera i 3 ascolti. 2 Sempre i migliori 1 Ottimo. Ci si vede a Bologna, non vedo l'ora di vedervi asfaltare Amon Amarth e Slipknot!!!