NEKROI THEOI: in streaming tutto il nuovo album

21/06/19
MEMORIAM
Requiem for Mankind
21/06/19
HOLLYWOOD VAMPIRES
Rise
21/06/19
THENIGHTTIMEPROJECT
Pale Season
21/06/19
THE MEADS OF ASPHODEL
Running out of Time Doing Nothing
21/06/19
DREAMSLAVE
Rest In Phantasy
21/06/19
ABYSSAL
A Beacon In The Husk
21/06/19
MAERORMID
Stasi
21/06/19
(HED)P.E.
Stampede
21/06/19
TERAMAZE
Are We Soldiers
20/06/19
UGLY KID JOE
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
21/06/19
DESTRAGE
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO
21/06/19
THE BURNING DOGMA + COCAINE KAMIKAZE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
21/06/19
HELLBLADE + GUESTS
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
22/06/19
MOONLIGHT HAZE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
22/06/19
MOTOBIRRATA
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)
22/06/19
WHISKEY RITUAL + GUESTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
22/06/19
NERO DI MARTE + DENHIAL
GOST MUSIC FESTIVAL - BERGAMO
23/06/19
ANATHEMA + guests
Rock in Roma - Roma
23/06/19
JETHRO TULL
TEATRO ANTICO - TAORMINA (ME)