Va beh, ha classe, non si può negarlo. Lo trovo carino come pezzo, ma non mi ha fatto saltare sulla sedia, esattamente come il precedente. Lei comunque è incantevole. Resto curiosa di sentire l'intero album, che ad ogni modo arriva dopo un discone (The Shadow Self), quindi potrebbe partire svantaggiato con un paragone implicito con un bellissimo album.