MIND KEY: disponibile un altro estratto dal nuovo album

27/06/19
ORDER OF THE EBON HAND
VII: The Chariot
28/06/19
VICTIMS
The Horse And Sparrow Theory
28/06/19
RHODIUM
Scream into the Void
28/06/19
HE IS LEGEND
White Bat
28/06/19
TURILLI/LIONE RHAPSODY
Zero Gravity (Rebirth And Evolution)
28/06/19
JBO
Wer Lässt Die Sau Raus?!
28/06/19
ASHBRINGER
Absolution
28/06/19
HOLY TIDE
Aquila
28/06/19
DREAMS IN FRAGMENTS
Reflections Of A Nightmare
28/06/19
DENIAL OF GOD
The Shapeless Mass
27/06/19
SLIPKNOT + AMON AMARTH + TESTAMENT + TRIVIUM + LACUNA COIL + ELUVEITIE + GUESTS TBA
ARENA PARCO NORD - BOLOGNA
27/06/19
ELUVEITIE
SONIC PARK - BOLOGNA
27/06/19
KADAVAR (GER) + THE OBSESSED + GUESTS TBA
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
29/06/19
GODS OF MEL
LOCALITA' PIAN DEL TORO - MEL (BL)
29/06/19
SABOTAGE
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FIRENZE)
29/06/19
STRANA OFFICINA + RANCHO BIZZARRO
PARCO FERRI - VAIANO (PO)
02/07/19
KISS
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO
04/07/19
CROWBAR + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
05/07/19
ROCK THE CASTLE (day 1)
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)
05/07/19
VOMITORY (CANCELLATO!)
FUCKSIA - ROMA