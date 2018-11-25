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27/06/19
ORDER OF THE EBON HAND
VII: The Chariot

28/06/19
VICTIMS
The Horse And Sparrow Theory

28/06/19
RHODIUM
Scream into the Void

28/06/19
TURILLI/LIONE RHAPSODY
Zero Gravity (Rebirth And Evolution)

28/06/19
HOLY TIDE
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28/06/19
GENERATION AXE
Generation Axe: The Guitars That Destroyed The World (Live In China)

28/06/19
HEILUNG
Futha

28/06/19
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Reflections Of A Nightmare

28/06/19
HE IS LEGEND
White Bat

28/06/19
NOCTURNAL BREED
We Only Came for the Violence

CONCERTI

27/06/19
SLIPKNOT + AMON AMARTH + TESTAMENT + TRIVIUM + LACUNA COIL + ELUVEITIE + GUESTS TBA
ARENA PARCO NORD - BOLOGNA

27/06/19
ELUVEITIE
SONIC PARK - BOLOGNA

27/06/19
KADAVAR (GER) + THE OBSESSED + GUESTS TBA
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

29/06/19
GODS OF MEL
LOCALITA' PIAN DEL TORO - MEL (BL)

29/06/19
SABOTAGE
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FIRENZE)

29/06/19
STRANA OFFICINA + RANCHO BIZZARRO
PARCO FERRI - VAIANO (PO)

02/07/19
KISS
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO

04/07/19
CROWBAR + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

05/07/19
ROCK THE CASTLE (day 1)
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)

05/07/19
VOMITORY (CANCELLATO!)
FUCKSIA - ROMA
YERUSELEM: entrano in studio per comporre il prossimo album
27/06/2019 - 09:26 (15 letture)

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27/06/2019 - 09:08
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27/06/2019 - 09:00
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26/06/2019 - 21:01
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HEATHEN: al lavoro sul prossimo album
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MIND KEY: disponibile un altro estratto dal nuovo album
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