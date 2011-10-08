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27/06/19
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VII: The Chariot

28/06/19
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The Horse And Sparrow Theory

28/06/19
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Scream into the Void

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Zero Gravity (Rebirth And Evolution)

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GENERATION AXE
Generation Axe: The Guitars That Destroyed The World (Live In China)

28/06/19
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28/06/19
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Reflections Of A Nightmare

28/06/19
HE IS LEGEND
White Bat

28/06/19
NOCTURNAL BREED
We Only Came for the Violence

CONCERTI

27/06/19
SLIPKNOT + AMON AMARTH + TESTAMENT + TRIVIUM + LACUNA COIL + ELUVEITIE + GUESTS TBA
ARENA PARCO NORD - BOLOGNA

27/06/19
ELUVEITIE
SONIC PARK - BOLOGNA

27/06/19
KADAVAR (GER) + THE OBSESSED - Annullato!!!
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

29/06/19
GODS OF MEL
LOCALITA' PIAN DEL TORO - MEL (BL)

29/06/19
SABOTAGE
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FIRENZE)

29/06/19
STRANA OFFICINA + RANCHO BIZZARRO
PARCO FERRI - VAIANO (PO)

29/06/19
MOTO ROCKA FEST
MARINEO - PALERMO

29/06/19
MOTO ROCKA FEST
MARINEO - PALERMO

02/07/19
KISS
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO

04/07/19
CROWBAR + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
RUSSIAN CIRCLES: un altro brano da ''Blood Year''
27/06/2019 - 11:00 (49 letture)

RECENSIONI
84
ARTICOLI
02/12/2017
Live Report
MASTODON + RED FANG + RUSSIAN CIRCLES
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 27/11/2017
 
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