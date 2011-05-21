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HAMMERFALL: ecco il live video di ''(We Make) Sweden Rock''
27/06/2019 - 17:42 (63 letture)

fasanez
Giovedì 27 Giugno 2019, 19.01.20
1
Mi piace, bel tiro, pezzo proprio da live, non troppo serio, bello! E poi... W la Svezia!!!
RECENSIONI
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