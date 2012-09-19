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SABATON: online il video di ''Great War''
27/06/2019 - 22:29 (46 letture)

Cristiano Elros
Giovedì 27 Giugno 2019, 23.41.26
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Non è malaccio, ma sempre abbastanza scontata. In ogni caso penso che l'album lo ascolterò per bene perché la tematica mi ispira non poco
RECENSIONI
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