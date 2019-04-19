THENIGHTTIMEPROJECT: tutto il nuovo album in streaming

28/06/19
GENERATION AXE
Generation Axe: The Guitars That Destroyed The World (Live In China)
28/06/19
MAJESTY
Legends
28/06/19
RHODIUM
Scream into the Void
28/06/19
JBO
Wer Lässt Die Sau Raus?!
28/06/19
HE IS LEGEND
White Bat
28/06/19
DENIAL OF GOD
The Shapeless Mass
28/06/19
DREAMS IN FRAGMENTS
Reflections Of A Nightmare
28/06/19
HEILUNG
Futha
28/06/19
HOLY TIDE
Aquila
28/06/19
TURILLI/LIONE RHAPSODY
Zero Gravity (Rebirth And Evolution)
29/06/19
GODS OF MEL
LOCALITA' PIAN DEL TORO - MEL (BL)
29/06/19
SABOTAGE
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FIRENZE)
29/06/19
STRANA OFFICINA + RANCHO BIZZARRO
PARCO FERRI - VAIANO (PO)
29/06/19
MOTO ROCKA FEST
MARINEO - PALERMO
02/07/19
KISS
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO
04/07/19
CROWBAR + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
05/07/19
ROCK THE CASTLE (day 1)
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)
05/07/19
VOMITORY (CANCELLATO!)
FUCKSIA - ROMA
05/07/19
BLACK STONE CHERRY + GUESTS TBA
PISTOIA BLUES FESTIVAL