TORCHE: online il video di ''Admission''

05/07/19
CELESTIAL GRAVE
Secular Flesh
05/07/19
BRAND OF SACRIFICE
Godhand
05/07/19
SANGUINE EAGLE
Storm Mysticism
05/07/19
NAD SYLVAN
The Regal Bastard
05/07/19
BULLET
Live
05/07/19
SANGUINE EAGLE
Shores Of Avarice
05/07/19
ENVENOMED
The Walking Shred
05/07/19
SCHATTENMANN
Epidemie
05/07/19
ABBATH
Outsider
12/07/19
SUPERSONIC BLUES MACHINE
Road Chronicles: Live!
04/07/19
CROWBAR + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
05/07/19
ROCK THE CASTLE (day 1)
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)
05/07/19
VOMITORY (CANCELLATO!)
FUCKSIA - ROMA
05/07/19
BLACK STONE CHERRY + GUESTS TBA
PISTOIA BLUES FESTIVAL
05/07/19
WOLFMOTHER
GRUVILLAGE FESTIVAL - GRUGLIASCO (TO)
05/07/19
ASSASSIN + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
05/07/19
ARCENE ROCKIN` PARK (day 1)
CENTRO SPORTIVO - ARCENE (BG)
05/07/19
EMBRYO + VIDE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
05/07/19
ENVENOMED
PELLE D'OCA - PAVIA
06/07/19
ROCK THE CASTLE (day 2)
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)