      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Requiem For Mankind - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/07/19
CELESTIAL GRAVE
Secular Flesh

05/07/19
NAD SYLVAN
The Regal Bastard

05/07/19
SANGUINE EAGLE
Storm Mysticism

05/07/19
SANGUINE EAGLE
Shores Of Avarice

05/07/19
ABBATH
Outsider

05/07/19
BRAND OF SACRIFICE
Godhand

05/07/19
SCHATTENMANN
Epidemie

05/07/19
ENVENOMED
The Walking Shred

05/07/19
BULLET
Live

12/07/19
TORCHE
Admission

CONCERTI

05/07/19
ROCK THE CASTLE (day 1)
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)

05/07/19
VOMITORY (CANCELLATO!)
FUCKSIA - ROMA

05/07/19
BLACK STONE CHERRY + GUESTS TBA
PISTOIA BLUES FESTIVAL

05/07/19
WOLFMOTHER
GRUVILLAGE FESTIVAL - GRUGLIASCO (TO)

05/07/19
ASSASSIN + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

05/07/19
ARCENE ROCKIN` PARK (day 1)
CENTRO SPORTIVO - ARCENE (BG)

05/07/19
EMBRYO + VIDE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

05/07/19
ENVENOMED
PELLE D'OCA - PAVIA

06/07/19
ROCK THE CASTLE (day 2)
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)

06/07/19
ENFORCER + GUEST TBA (CANCELLATO!)
FUCKSIA - ROMA
MEMORIAM: disponibile un nuovo lyric video
04/07/2019 - 22:33 (37 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
04/07/2019 - 22:33
MEMORIAM: disponibile un nuovo lyric video
03/07/2019 - 16:04
MEMORIAM: il lyric video della title track dell'ultimo album
24/06/2019 - 17:21
MEMORIAM: guarda il video di un nuovo brano
05/06/2019 - 23:06
MEMORIAM: il lyric video di ''Undefeated''
18/04/2019 - 19:12
MEMORIAM: ascolta ''Shell Shock'' dal nuovo disco
20/02/2019 - 21:08
MEMORIAM: iniziati i lavori per il prossimo album
10/12/2018 - 22:00
HALCYON DAYS: ecco il video di 'In Memoriam'
09/09/2018 - 09:42
MEMORIAM: il batterista Andy Whale lascia la band
23/03/2018 - 11:15
MEMORIAM: guarda il lyric video di ''As Bridges Burn''
09/03/2018 - 15:45
MEMORIAM: ecco il video di ''Nothing Remains''
ULTIME NOTIZIE
05/07/2019 - 01:11
ANNIHILATOR: cambiate le location delle date del prossimo novembre
05/07/2019 - 00:00
TENEBRAE IN PERPETUUM: un nuovo brano e tutti i dettagli sul prossimo disco
04/07/2019 - 23:33
MISERY INDEX: il videoclip di ''Hammering the Nails''
04/07/2019 - 23:11
ACID REIGN: titolo e copertina del prossimo album in studio
04/07/2019 - 22:37
EVIL INVADERS: online un nuovo video dal prossimo live album
04/07/2019 - 21:46
SKID ROW: due date in Italia a novembre
04/07/2019 - 21:35
LUPPOLO IN ROCK: annullata la partecipazione dei Tomorrow`s Eve
04/07/2019 - 21:22
ALIEN WEAPONRY: gli Atlas Pain apriranno il concerto del 15 luglio a Milano
04/07/2019 - 21:09
HILL METAL FEST: il 19 luglio a Taranto con Hellucination e altri
04/07/2019 - 21:03
5RAND: ecco la clip di "Old Angel Midnight"
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     