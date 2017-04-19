OZORA: online il nuovo singolo

12/07/19
AURAS
Binary Garden
12/07/19
DEMIURGON
The Oblivious Lure
12/07/19
PRURIENT
Garden Of The Mutilated Paratroopers
12/07/19
SUICIDE SILENCE
Live & Mental
12/07/19
DISENTOMB
The Decaying Light
12/07/19
BILLY SHERWOOD
Citizen: In The Next Life
12/07/19
TORCHE
Admission
12/07/19
BATUSHKA
Hospodi
12/07/19
GRAHAM BONNET BAND
Live In Tokyo 2017
06/07/19
ROCK THE CASTLE (day 2)
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)
06/07/19
ENFORCER + GUEST TBA (CANCELLATO!)
FUCKSIA - ROMA
06/07/19
KING CRIMSON
GRADOJAZZ BY UDIN&JAZZ - PALMANOVA (UD)
06/07/19
WOLFMOTHER
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
06/07/19
ASSASSIN + GUESTS
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
06/07/19
TURILLI/LIONE RHAPSODY + GUESTS
FUORI ORARIO - TANETO DI GATTATICO (RE)
06/07/19
DREAM THEATER
GRUVILLAGE FESTIVAL - GRUGLIASCO (TO)
06/07/19
DESTRAGE
B.EST FESTIVAL - Barbenno di Valtellina (SO)
06/07/19
ENVENOMED
BAR LUME - LAURIANO (TO)
07/07/19
ROCK THE CASTLE (day 3)
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)