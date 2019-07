GHOST: in Italia a dicembre per un'unica data

08/07/2019 - 11:22 (298 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjńrna" Marinelli 5 Skull: me li immagino O.O 4 Teatro chiuso intendo. Involontariamente parte della scenografia, a ben vedere 3 Beta, all"aperto hanno reso meno di quel che mi aspettavo, invece. Poi c'era anche luce solare... io dico che il posto giusto per i Ghost Ŕ un teatro con capienza massima sui 5000 posti. Basta vedere sul tubo 2 Devo dire che, a parte alcuni pezzi che mi acchiappano parecchio, musicalmente continuano a dirmi molto poco ... ma live sono stratosferici O.O li ho visti molto volentieri di spalla ai Metallica, non l'avrei mai detto. 1 Io sono una fan accanita, e il caso vuole che abiti proprio in provincia di Mantova, appena ho visto la notizia sono completamente impazzita.