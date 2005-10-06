PESTILENCE: l'artwork del prossimo album ''Exitium''

12/07/19
SUPERSONIC BLUES MACHINE
Road Chronicles: Live!
12/07/19
SUICIDE SILENCE
Live & Mental
12/07/19
PRURIENT
Garden Of The Mutilated Paratroopers
12/07/19
TORCHE
Admission
12/07/19
BILLY SHERWOOD
Citizen: In The Next Life
12/07/19
DEMIURGON
The Oblivious Lure
12/07/19
BATUSHKA
Hospodi
12/07/19
DISENTOMB
The Decaying Light
12/07/19
GRAHAM BONNET BAND
Live In Tokyo 2017
08/07/19
KING CRIMSON
ARENA DI VERONA
08/07/19
KING CRIMSON
SONIC PARK - NICHELINO (TO)
08/07/19
NICK MASON
ARENA LA CIVITELLA - CHIETI SUMMER FESTIVAL
08/07/19
DISSONANCE FESTIVAL (day 2)
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO
09/07/19
LA DISPUTE + MILK TEETH PETROL GIRLS
LEGEND CLUB - MILANO
09/07/19
SOULFLY
PARMA MUSIC PARK - LOCALITA' S. POLO
10/07/19
GRETA VAN FLEET
BOLOGNA SONIC PARK - BOLOGNA
10/07/19
DREAM THEATER
TEATRO ANTICO - TAORMINA (ME)
10/07/19
LUPPOLO IN ROCK (day 1)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA
11/07/19
LUPPOLO IN ROCK (day 2)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA