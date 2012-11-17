FINSTERFORST: ascolta un nuovo brano

12/07/19
DISENTOMB
The Decaying Light
12/07/19
ELDER
The Gold & Silver Sessions.
12/07/19
BATUSHKA
Hospodi
12/07/19
SUPERSONIC BLUES MACHINE
Road Chronicles: Live!
12/07/19
BILLY SHERWOOD
Citizen: In The Next Life
12/07/19
THE SQUARES
Best of the Early Eighties Demos
12/07/19
SUICIDE SILENCE
Live & Mental
12/07/19
AURAS
Binary Garden
12/07/19
HOLLOW HAZE
Between Wild Landscapes and Deep Blue Seas
12/07/19
VISIONATICA
Enigma Fire
09/07/19
LA DISPUTE + MILK TEETH PETROL GIRLS
LEGEND CLUB - MILANO
09/07/19
SOULFLY - Spostato!
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA
10/07/19
GRETA VAN FLEET
BOLOGNA SONIC PARK - BOLOGNA
10/07/19
DREAM THEATER
TEATRO ANTICO - TAORMINA (ME)
10/07/19
LUPPOLO IN ROCK (day 1)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA
11/07/19
LUPPOLO IN ROCK (day 2)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA
11/07/19
NEUROSIS
TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA - ROMA
11/07/19
COMBICHRIST + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
12/07/19
LUPPOLO IN ROCK (day 3)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA
12/07/19
NEUROSIS
CARROPONTE - MILANO