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12/07/19
DISENTOMB
The Decaying Light

12/07/19
ELDER
The Gold & Silver Sessions.

12/07/19
BATUSHKA
Hospodi

12/07/19
SUPERSONIC BLUES MACHINE
Road Chronicles: Live!

12/07/19
BILLY SHERWOOD
Citizen: In The Next Life

12/07/19
THE SQUARES
Best of the Early Eighties Demos

12/07/19
SUICIDE SILENCE
Live & Mental

12/07/19
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Binary Garden

12/07/19
HOLLOW HAZE
Between Wild Landscapes and Deep Blue Seas

12/07/19
VISIONATICA
Enigma Fire

CONCERTI

11/07/19
LUPPOLO IN ROCK (day 2)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA

11/07/19
NEUROSIS
TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA - ROMA

11/07/19
COMBICHRIST + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

12/07/19
LUPPOLO IN ROCK (day 3)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA

12/07/19
NEUROSIS
CARROPONTE - MILANO

12/07/19
ROCK IN PARK OPEN AIR (day 1)
AREA EXP - CEREA (VR)

13/07/19
LUPPOLO IN ROCK (day 3)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA

13/07/19
ROCK IN PARK OPEN AIR (day 2)
AREA EXP - CEREA (VR)

13/07/19
GOD IS AN ASTRONAUT + THE OCEAN
MAVU'GLIOLA MASSERIA - LOCOROTONDO (BA)

14/07/19
NICK MASON
PALA DE ANDRE' - RAVENNA FESTIVAL
DEVOURMENT: il secondo estratto da ''Obscene Majesty''
10/07/2019 - 12:15 (72 letture)

RECENSIONI
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