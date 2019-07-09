SAUC: online il video del nuovo singolo

12/07/19
DISENTOMB
The Decaying Light
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ELDER
The Gold & Silver Sessions.
12/07/19
BATUSHKA
Hospodi
12/07/19
SUPERSONIC BLUES MACHINE
Road Chronicles: Live!
12/07/19
BILLY SHERWOOD
Citizen: In The Next Life
12/07/19
THE SQUARES
Best of the Early Eighties Demos
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SUICIDE SILENCE
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HOLLOW HAZE
Between Wild Landscapes and Deep Blue Seas
12/07/19
VISIONATICA
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LUPPOLO IN ROCK (day 2)
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NEUROSIS
TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA - ROMA
11/07/19
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LEGEND CLUB - MILANO
12/07/19
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12/07/19
ROCK IN PARK OPEN AIR (day 1)
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13/07/19
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13/07/19
GOD IS AN ASTRONAUT + THE OCEAN
MAVU'GLIOLA MASSERIA - LOCOROTONDO (BA)
14/07/19
NICK MASON
PALA DE ANDRE' - RAVENNA FESTIVAL