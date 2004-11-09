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12/07/19
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ELDER
The Gold & Silver Sessions.

12/07/19
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Citizen: In The Next Life

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12/07/19
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12/07/19
VISIONATICA
Enigma Fire

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11/07/19
LUPPOLO IN ROCK (day 2)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA

11/07/19
NEUROSIS
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11/07/19
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12/07/19
LUPPOLO IN ROCK (day 3)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA

12/07/19
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12/07/19
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13/07/19
LUPPOLO IN ROCK (day 3)
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13/07/19
ROCK IN PARK OPEN AIR (day 2)
AREA EXP - CEREA (VR)

13/07/19
GOD IS AN ASTRONAUT + THE OCEAN
MAVU'GLIOLA MASSERIA - LOCOROTONDO (BA)

14/07/19
NICK MASON
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OBITUARY: il loro singolo per la ''Adult Swim Singles Program 2018-2019''
10/07/2019 - 23:24 (79 letture)

Dead again
Giovedì 11 Luglio 2019, 10.26.11
2
Sentire gli obituary ogni tanto con qualcosa di nuovo è sempre grandioso.
lisablack
Giovedì 11 Luglio 2019, 8.15.17
1
Mi piace molto...anche se ora non e' più come una volta, la voce di Tardy in ambito death e' sempre stata unica, un growl che ha fatto storia😀..Chopped in haaalf. 👍 Grandioso!
RECENSIONI
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