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LUPPOLO IN ROCK (day 2)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA

11/07/19
NEUROSIS
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11/07/19
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12/07/19
NEUROSIS
CARROPONTE - MILANO

12/07/19
ROCK IN PARK OPEN AIR (day 1)
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13/07/19
LUPPOLO IN ROCK (day 3)
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13/07/19
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AREA EXP - CEREA (VR)

13/07/19
GOD IS AN ASTRONAUT + THE OCEAN
MAVU'GLIOLA MASSERIA - LOCOROTONDO (BA)

14/07/19
NICK MASON
PALA DE ANDRE' - RAVENNA FESTIVAL
GHOST: un lyric video per il singolo ''Faith''
11/07/2019 - 10:01 (13 letture)

RECENSIONI
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13/05/2019
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METALLICA + GHOST + BOKASSA - MILANO SUMMER FESTIVAL 2019
Ippodromo SNAI San Siro, Milano, 08/05/2019
24/04/2017
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Alcatraz, Milano, 19/04/2017
18/02/2016
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GHOST + DEAD SOUL
Il Deposito, Pordenone (PN), 12/02/2016
28/11/2015
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GHOST + DEAD SOUL
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 23/11/2015
16/06/2014
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Magazzini Generali, Milano, 11/06/2014
11/06/2013
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11/06/2012
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Fine della corsa?
18/07/2011
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13/01/2011
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Fantasmi dal passato
04/12/2010
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