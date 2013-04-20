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Road Chronicles: Live!

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12/07/19
LUPPOLO IN ROCK (day 3)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA

12/07/19
NEUROSIS
CARROPONTE - MILANO

12/07/19
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LUPPOLO IN ROCK (day 3)
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13/07/19
ROCK IN PARK OPEN AIR (day 2)
AREA EXP - CEREA (VR)

13/07/19
GOD IS AN ASTRONAUT + THE OCEAN
MAVU'GLIOLA MASSERIA - LOCOROTONDO (BA)

14/07/19
NICK MASON
PALA DE ANDRE' - RAVENNA FESTIVAL

14/07/19
MARKY RAMONE
CASSINA FRA MARTINO - MERATE (LC)

14/07/19
ROCK IN PARK OPEN AIR (day 3)
AREA EXP - CEREA (VR)

15/07/19
ALIEN WEAPONRY + ATLAS PAIN
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
LORDI: guarda un nuovo estratto dal Live DVD/CD
12/07/2019 - 12:01 (26 letture)

RECENSIONI
58
70
ARTICOLI
26/04/2013
Live Report
LORDI + REVERSE GRIP + COLLATERAL DAMAGE
New Age Club, Roncade (TV), 20/04/2013
 
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