DIOCLETIAN: ascolta un nuovo brano

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BROCELIAN
Guardians Of Broceliande
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LINGUA IGNOTA
Caligula
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CANCER
Ballcutter
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SCOTT STAPP
The Space Between the Shadows
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CROWN THE EMPIRE
Sudden Sky
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CULT OF EXTINCTION
Ritual in the Absolute Absence of Light
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FALLS OF RAUROS
Patterns In Mythology - Album Cover
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SABATON
The Great War
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CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
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AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROCK IN ROMA
16/07/19
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17/07/19
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ARENA SANTA GIULIANA - UMBRIA JAZZ
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THE CONCEPT - LECCO
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ARENA SANTA GIULIANA - PERUGIA
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PIAZZA DELLA LOGGIA - BRESCIA
18/07/19
ROCK INN SOMMA (day 1)
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SIDRO CLUB - SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
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PORTO LIVE METAL FEST
PORTO ANTICO - GENOVA