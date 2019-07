NIGHTWISH: definitiva la separazione dal batterista Jukka Nevalainen

15/07/2019



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 5 Hahto è un batterista eccellente davvero, e sa suonare stili molto diversi. A me piace molto e con i NW mostra solo una parte delle sue capacità. Detto questo peccato che Nevalainen abbia dovuto smettere definitivamente x questioni di salute. 4 Li ho visti nel '99 a Torino, aprivano il concerto ai Rage. E mi ricordo della loro cordialità e disponibilità a fare foto ed autografi. Bei tempi. Comunque è stato sostituito da un'ottimo batterista. 3 al netto del dispiacere personale un po' perché Nevalainen è un gran batterista e, soprattutto, per una questione "affettiva", Hahto è un batterista altrettanto grande e ha già fatto vedere cosa può fare con e cosa può dare a questa band, dimostrando che la combinata è ben riuscita. Spiace, ma sostituzione non poteva essere più riuscita. Hero: mi reputo fortunata ad essere riuscita a vedere i NW quando era ancora in formazione, nel tour di Imaginaerum Ho avvertito un vivo dolore fisicoal netto del dispiacere personale un po' perché Nevalainen è un gran batterista e, soprattutto, per una questione "affettiva", Hahto è un batterista altrettanto grande e ha già fatto vedere cosa può fare con e cosa può dare a questa band, dimostrando che la combinata è ben riuscita. Spiace, ma sostituzione non poteva essere più riuscita. Hero: mi reputo fortunata ad essere riuscita a vedere i NW quando era ancora in formazione, nel tour di Imaginaerum 2 Jukka gran bel personaggio, ma Haito è un grande batterista. Dal punto di vista tecnico ne hanno guadagnato... 1 Veramente un peccato, mi sarebbe piaciuto vederlo live almeno una volta. Comunque ha detto che sta molto meglio, quindi bene cosi