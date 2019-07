MAX & IGGOR CAVALERA: in Italia con ''Beneath the Remains'' e ''Arise''

17/07/2019 - 12:21 (312 letture)



Giovanni "nonchalance" Cau 13 tino ma Igor era avanti come idee già allora. Fantastico e certosino il lavoro su Chaos e Roots, al di là di Max. 12 interessante riascoltare live quei due album con voce pseudo originale. Poi l'operazione commerciale.....son fratelli avranno detto, proviamo a fare un po fieno facile. 11 Grazie l'ho pure detto ma l'importanza di un Igor a fianco di max invece di un Andreas e' puramente per un discorso di parentela, si chiamano cavalera quindi assieme si rafforzano a vicenda. Poi che sia stato fondamentale per l'intelaiatura dei brani sono d'accordo pure io ma come ho detto entrambi i progetti degli ex seps hanno giovani batteristi di talento enorme in grado di suonare quei pezzi in modo magistrale 10 Ho opinioni contrastanti perché da un lato quegli album sono entrati nella storia soprattutto anche grazie a loro però Max ha rinunciato al nome già ai tempi dello split e soprattutto il gruppo a nome Sepultura è ancora in attività quindi rimango perplessa... tino l'importanza di Igor in quei dischi non è dovuta solo alla carta di identità ma allo stile unico che ha ricercato. 9 Concordo con Tino. Però mentre Phil mi sta simpatico, (simpatizzo per i minchioni si) e mi piace tutto il suo operato, di Max non salvo nulla e dal vivo mi ha fatto quasi pena. Phil ha ancora dalla sua un carisma pazzesco e una voce ancora valida in alcuni frangenti. Non per cantare fuking hostile, ma in altre cose più pulite o più growl ci sta ancora. Comunque si gratta gratta... Li stes 8 Ci manca Schizophrenia, sarebbe stato un bel tris apocalittico..i migliori album dei Sepu! 7 sussiste eccome, max era la voce dei sepultura e il personaggio più rappresentativo, un po' come anselmo nei pantera. Se poi vogliamo prendere l'aspetto artistico compositivo andreas kisser non era certo un gregario, invece il fratello igor grande batterista ma la sua importanza strategica è solo una questione di carta d'identità (il figlio di max e eloy casagrande sono batteristi devastanti), quindi alla fine questi cavalera sono semplicemente pezzo dei soulfly che suonano pezzi dei seps. Se poi vogliamo essere maliziosi, max si è abilmente appoggiato (anche qui) a mark rizzo proprio perchè per prendere il posto di kisser devi essere un chitarrista con i maroni fumanti...tour ruffiani simili per me, a me non dispiacciono ma ciò che vale per anselmo vale anche per i vari cavalera, udo, tate e tutti quei personaggi di peso orfani del blasone originario che sta alla base della loro popolarità 6 No dai qui non sussiste il discorso del commento 1..cioè, onestamente Max e Igor possono suonare a pieno titolo qualsiasi cosa dei Sepultura quantomeno fino a Roots quando e quanto gli pare e piace.. 5 A me ste pagliacciate non sono mai piaciute....ma facciano sta benedetta Reunion ....sono 30 anni. Che la tentano con ste progetti paralleli che non sanno di poco e niente...lo vedo un po' come il discorso della canbabis light....alla fine chi vuole farsi la canna o se la fa giusta o non fuma ...i sepoltura sono finiti purtroppo con chaos ad del 1994...poi ...il nulla ....gli altri dischi a nome sepultura possono piacere o no ....ma alla fine non sono loro ....non c' e' nulla da aggiungere. 4 Beh sono molto più Sepultura i Cavalera dei Sepultura attuali... tuttavia il nome appartiene ad altri e secondo me farebbero meglio a concentrarsi su qualcosa di nuova. Se poi provassero a confrontarsi e a mettere da parte i vecchi rancori potrebbero fare una reunion allargata come gli Helloween chissà XD 3 Anche questi come stanno.... ogni album che esce, ed ogni tour che fanno, hanno una denominazione diversa, non ci si capisce più niente...mah! 2 Ancora con queste operazioni nostalgia?mamma mia... 1 A proposito di Phil Anselmo...